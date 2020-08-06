Онлогическая служба Владимирской области обновит медицинское оборудование на 538,2 миллионов рублей

До конца года Владимирский областной клинический онкологический диспансер получит 19 единиц техники на 403,3 млн, а Центральная городская больница города Коврова – 24 единицы оборудования на 134,9 млн рублей.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» во Владимирский областной клинический онкологический диспансер будет поставлена роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с функцией архивирования. Это оборудование предназначено для молекулярно-генетической диагностики опухолей. Данная техника не только проводит анализ диагностических изображений опухолевых тканей и клеток, но и сохраняет и передает полученные медицинские изображения.

Кроме того, арсенал областной онкологической службы пополнится современным линейным ускорителем – радиотерапевтическим комплексом для проведения облучения злокачественных новообразований.

Онкологический диспансер также получит мультиспиральный компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс, электрохирургический блок, гамма-детектор для интраоперационных исследований, маммограф, аппараты для ультразвуковых исследований, эндовидеоскопический комплекс для проведения урологических операций и другое оборудование.

В свою очередь, онкологическая служба Центральной городской больницы города Коврова будет дополнительно оснащена мультиспиральным компьютерным томографом, рентгенодиагностическим и видеоэндоскопическим комплексами, аппаратами для ультразвуковых исследований, электрохирургическим блоком, биохимическим и гематологическим анализаторами и другими изделиями медицинского назначения.