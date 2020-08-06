Владимирские поисковики установили мемориальные плиты на могилы воинов Великой Отечественной войны в Смоленской области

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Плиты в память о бойцах, останки которых были обнаружены в ходе поисковых операций, с информацией о дате захоронения, количестве погребённых и ставших известными именах красноармейцев установили активисты поискового движения Владимирской области на воинском захоронении Нижние Секачи в Велижском районе.

В камне увековечены имена 32 бойцов, в числе которых сапёры 360-й стрелковой дивизии, погибших в феврале 1942 года в бою за деревню Будница. Установлением судеб солдат и поисками их родственников владимирские поисковики активно занимались в 2013-2014 годах.

Мемориальные плиты изготовлены на средства субсидии Поискового движения России, а доставлены в Смоленскую область за счёт Фонда Президентских Грантов в рамках проекта «Дорогами Памяти».

- Для владимирских поисковиков вопрос сохранения имён солдат и офицеров 4-й Ударной армии очень важен: в её состав входила 332-я стрелковая дивизия, сформированная на территории Ивановской и Владимирской областей и понёсшая огромные потери во время боёв за город Велиж. Вот уже более 17 лет мы проводим поисковые экспедиции в Велижском районе, разыскивая останки павших воинов, в том числе – наших земляков, сгинувших в страшной войне и до сих пор не упокоенных с миром. Предать земле останки, увековечить память о бойцах – мы работаем для этого», – отметил руководитель Владимирского областного поискового объединения «Часовые Памяти» Вячеслав Казаков.