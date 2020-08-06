Жительница Вязников отправилась на шоппинг с чужой картой

Жительница Вязниковского района обвиняется в мошенничество с использованием электронных средств платежа. В апреле этого года женщина отдыхала в сауне, где она забрала чужую банковскую карту, воспользовавшись тем, что владелец отвлёкся и никто за ней не наблюдал. С помощью чужой карты женщина оплатила несколько покупок, уверяя продавцов, что карта ее. Всего жительница Вязников потратила четыре тысячи рублей из чужих денег. Сейчас дело направлено в суд, местной жительнице грозит штраф до ста двадцати тысяч рублей, исправительные работы или даже реальный срок – до трех лет колонии.