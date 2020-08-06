В Вязниковском районе произошла смертельная авария

фото с сайта УГИБДД по Владимирской области

За прошлые сутки в регионе произошло 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 травмированы. Выявлено 8 нетрезвых водителей или отказавшихся от медицинского освидетельствования.

Смертельная авария произошла в Вязниковском районе, на повороте на Мстеру. Около 17.20 водитель большегруза «Volvo» наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора «ГАЗель». От удара автомобиль въехал в стоявшую впереди фуру «MAN» с полуприцепом.

30-летний водитель «ГАЗели» оказался зажат между двумя большегрузами. Он погиб на месте аварии.