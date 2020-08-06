В первой половине года во Владимире ввели более 100 тысяч квадратных метров жилья

В первом полугодии этого года во Владимире было введено в эксплуатацию 101 тысяча кв. метров жилья. Это в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основной массив составили многоквартирные дома, в которых за первое полугодие введено 1711 квартир. Вместе с тем, все больше владимирцев предпочитают собственные дома: доля индивидуального жилья в общем объеме ввода достигла почти 24 тысячи кв. метров.

Сити-менеджер Андрей Шохин считает, что при сохранении стабильности городскому строительному комплексу по силам обеспечить в 2020 году ввод жилья на уровне 200 тысяч квадратных метров.

На сегодня стройкомплекс города представлен 26 предприятиями-заказчиками, 13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных материалов, а также сотнями небольших компаний и предпринимателями, выполняющими специализированные и вспомогательные работы.