Директор управляющей компании во Владимире присвоил чужие деньги

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:26:03+03:00

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Владимирец, работавший директором ООО «ЖЭУ», с использованием своего служебного положения совершил два присвоения - хищения чужого имущества, вверенного виновному. С 13 января по 17 февраля 2017 года он, используя свое служебное положение, преследуя личные корыстные интересы, похитил вверенные ему денежные средства ООО «ЖЭУ» с банковского счета общества, открытого в ПАО «Сбербанк», переведя на свой банковский счет в размере 82 807 рубля. С 1 декабря 2018 года на должность специалиста по работе с населением в ООО «ЖЭУ» была принята горожанка, которой согласно тарифной ставке начислялась ежемесячная заработная плата 10 024 руб. (за минусом НДФЛ - 8721 руб.). В период с 5 февраля по 9 апреля 2019 года директор, используя свое служебное положение, безвозмездно обратил в свою пользу вверенные ему денежные средства – зарплату женщины, в размере 26 163 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив последней имущественный ущерб на указанную сумму. Свою вину руководитель признал. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия маленького ребенка, Фрунзенский районный суд оштрафовал его на 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU