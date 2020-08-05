На Судогодском шоссе загорелась машина

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:52:21+03:00

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4 августа около десяти часов вечера на Судогодском шоссе, на мосту через Клязьму. загорелся автомобиль. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составила 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек.

А 5 августа в полночь машина загорелась в селе Булатниково Муромского района. Площадь пожара также составила 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU