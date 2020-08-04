Владимирские медики из частных клиник получат доплаты за работу с коронавирусными больными

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:43:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период борьбы с коронавирусом получат медицинские работники амбулаторно-поликлинического звена частных медорганизаций, которые обслуживают жителей по системе ОМС. Это медперсонал клинической больницы «РЖД-Медицина» города Мурома, ее структурных подразделений во Владимире и Коврове, поликлиники «РЖД-Медицина» в Александрове, а также частной клиники «Эльче» в Гусь-Хрустальном. Соответствующее постановление уже подписано и.о. губернатора Александром Ремыгой. Размер ежемесячной выплаты врачам может достигать 22297,6 рубля, медицинскому персоналу среднего звена – 11148,8 рубля, младшему медицинскому персоналу – 5574,4 рубля. Из медработников госучреждений в регионе выплаты уже получили более 11 тысяч человек, общая сумма выплат превысила 885 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU