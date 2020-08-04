Владимирские спортшколы возобновили работу

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:31:44+03:00

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Все муниципальные детско-юношеские школы и спортивные школы олимпийского резерва возобновили работу после «коронавирусных» ограничений. Естественно ,все предосторожности соблюдают: моют, дезинфицируют, меряют температуру сотрудникам и ученикам. Группы наполнены на 65-70 процентов, расписание построено так, чтобы дети не пересекались. Вход в школы лицам, не связанным с деятельностью учреждения, в том числе родителям и сопровождающим, ограничен, а максимум тренировок проходят на свежем воздухе. СШОР по легкой атлетике №4 проводится на стадионах «Лыбедь» и «Торпедо», в парках «Загородный» и «Дружба». Используется и сектор для метания у ВлГУ. Ученики ДЮСШ по игровым видам спорта №1 занимаются на школьных спортплощадках, тренировки по единоборствам и настольному теннису в СШОР №7, а ученики ДЮСШ по плаванию №9 пока тренируются только на суше. Возобновление тренировочных занятий в ФОКе планируется со 2 сентября. Сейчас в муниципальных спортивных школах города Владимира идут тренировки для воспитанников, ранее уже посещавших занятия. Запись новичков будет производиться с началом учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU