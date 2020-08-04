Бывшего адвоката из Вязников осудили за попытку мошенничества

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:51:49+03:00

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Адвокат убедил дочь своего подзащитного, что за тридцать тысяч рублей договорится с мировым судьей и уголовное дело прекратят. Деньги защитник планировал оставить себе и потратить. Женщина усомнилась в законности этого договора и обратилась в региональное управление ФСБ, и после того, как она передала деньги, адвоката задержали. Его обвинили в покушении на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину. Сам защитник вину не признал, заявив, что считает переданные ему тридцать тысяч гонораром. Но Вязниковский городской суд признал его виновным и назначил наказание – полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, теперь рассматривать дело в апелляционном порядке будет Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU