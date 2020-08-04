2020-08-04T16:51:49+03:00
Происшествия

Бывшего адвоката из Вязников осудили за попытку мошенничества

Он получил полтора года исправительных работ
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Адвокат убедил дочь своего подзащитного, что за тридцать тысяч рублей договорится с мировым судьей и уголовное дело прекратят. Деньги защитник планировал оставить себе и потратить. Женщина усомнилась в законности этого договора и обратилась в региональное управление ФСБ, и после того, как она передала деньги, адвоката задержали. Его обвинили в покушении на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину. Сам защитник вину не признал, заявив, что считает переданные ему тридцать тысяч гонораром. Но Вязниковский городской суд признал его виновным и назначил наказание – полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, теперь рассматривать дело в апелляционном порядке будет Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские медики из частных клиник получат доплаты за работу с коронавирусными больными
Владимирские спортшколы возобновили работу
Бывшего адвоката из Вязников осудили за попытку мошенничества
Во Владимирской области 23 выпускника сдадут экзамены с опозданием
Двадцатишестилетний владимирец сядет за торговлю наркотиками
ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA
ВТБ обеспечил прямой обмен платежными документами с ПАО с использованием API
ВТБ Лизинг и FESCO заключили сделку sale-leaseback контейнеровоза
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
13 вылечившихся от коронавируса владимирских пациентов сдали иммунную плазму для больных Covid-19
В Центре ИЗО откроется выставка "Арт-мастерская XXI".
В Киржачском районе столкнулись "Жигули" и лось
В Собинке будут судить водителя, сбившего велосипедиста
В Суздале покажут кино под открытым небом
ВлГУ занял 83-84 место в Национальном рейтинге университетов
Владимирский мотоциклист занял первое место на втором этапе Супермото чемпионата России
Во Владимирской области открывают кинотеатры
Четыре моногорода Владимирской области разработали "Маршруты Победы"