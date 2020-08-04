2020-08-04T15:03:21+03:00
Происшествия

Двадцатишестилетний владимирец сядет за торговлю наркотиками

Он продал запрещенный препарат своему знакомому
Ирина Мальцева
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Как установил суд, в середине июля прошлого года молодой житель областного центра передал своему приятелю почти грамм синтетического наркотика, который до этого хранил у себя. За отраву он получил от знакомого деньги. Сам владимирец вину не признал: он настаивал .что лишь хотел помочь приятелю приобрести наркотик. За незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере Ленинский районный суд приговорил молодого человека к реальному сроку. Он проведет в колонии строгого режима восемь лет и два месяца. Приговор не вступил в законную силу, и осужденный может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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