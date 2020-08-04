Двадцатишестилетний владимирец сядет за торговлю наркотиками

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Как установил суд, в середине июля прошлого года молодой житель областного центра передал своему приятелю почти грамм синтетического наркотика, который до этого хранил у себя. За отраву он получил от знакомого деньги. Сам владимирец вину не признал: он настаивал .что лишь хотел помочь приятелю приобрести наркотик. За незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере Ленинский районный суд приговорил молодого человека к реальному сроку. Он проведет в колонии строгого режима восемь лет и два месяца. Приговор не вступил в законную силу, и осужденный может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU