13 вылечившихся от коронавируса владимирских пациентов сдали иммунную плазму для больных Covid-19

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:25:33+03:00

Среди доноров – как медики Владимирской области, так и обычные пациенты

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Владимирская областная станция переливания крови начала принимать плазму у доноров, вылечившихся от коронавируса, в первой декаде июля. За это время плазму крови сдали 13 жителей региона.

В общей сложности владимирские трансфузиологи заготовили более 6,6 литра иммунной плазмы. Части этих объемов поступили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира и во владимирскую больницу №6.

Как сообщил главный врач Владимирской областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам. Примерно в 40 процентах случаев лечение иммунной плазмой дает положительный результат.

Владимирская областная станция переливания крови продолжает прием иммунной плазмы. Донорам следует обращаться в региональную Службу крови по тел. (4922) 53-74-57 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU