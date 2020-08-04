В Киржачском районе столкнулись "Жигули" и лось

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

4 августа в 10 утра в Киржачском районе произошло ДТП на дороге "Киржач-Покров". На дорогу выскочил лось и с ним столкнулся ВАЗ-2112.

В машине в момент столкновения с животным помимо водителя находился пассажир. При этом животное не погибло, хотя состояние его неизвестно, так как лось убежал в лес. В результате ДТП пассажир не пострадал, а водитель оказался зажатыммежду сиденьем и панелью. Для деблокировки пришлось вызывать спасателей. Водителя в итоге спасатели достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Его увезли в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека, 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU