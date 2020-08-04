В Собинке будут судить водителя, сбившего велосипедиста

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:44:41+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла в середине января этого года. Местный житель, управляя в Собинке автомобилем марки «Ниссан Альмера», не учел дорожные и метеорологические условия и по неосторожности произвел столкновение с двигавшимся в попутном направлении велосипедистом. От полученных травм последний скончался. Сбив человека, водитель скрылся с места происшествия. Его нашли, сейцчас ему предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия». Раньше уже был судим за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию), а также привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU