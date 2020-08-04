В Суздале покажут кино под открытым небом
Кинопоказ состоится 8 августа
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8 августа в Суздале на открытой площадке перед Центром культуры и досуга пройдет кинопоках фильма белорусского автора Дарьи Жук – «Хрусталь».
Картина получила большой отклик зрителей киноклуба "Политехник" при показе во Владимирском государственном университете. Теперь есть возможность для жителей и гостей Суздаля оценить этот фильм.
Показ состоится в 21.00 при благоприятной погоде в рамках проекта молодежного кинофестиваля «Время молодых» Общественной организации «Киноклуб «Политехник».
ИСТОЧНИК KP.RU