ВлГУ занял 83-84 место в Национальном рейтинге университетов

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:23:28+03:00

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В этом году в рамках проекта НРУ проведена оценка деятельности 337 ведущих университетов и институтов России – это на 10 больше, чем в прошлом году.

ВлГУ уверенно сохраняет свою позицию в сводном рейтинге, занимая 83-84 место. Среди опорных вузов ЦФО университет находится на втором месте.

Наибольший рост у ведущего вуза Владимирской области по итогам деятельности в 2019 году наблюдается по направлениям «Исследования» и «Интернационализация»: +20 пунктов по сравнению с прошлым периодом.

Владимирский государственный университет поднялся в рейтинге вузов и по основному направлению своей деятельности – «Образование»: в этом году университет находится на 56-57 месте. В 2019 году по данному показателю он занимал 62 место.

ВлГУ также улучшил свои позиции по параметрам «Бренд», заняв 84-87 место, и «Инновации», поднявшись на 55 место.

- Расширяется география абитуриентов: сейчас в университете обучаются студенты из 78 субъектов нашей страны. Больших успехов Владимирский госуниверситет добился и в научной деятельности. Наши студенты и молодые учёные ежегодно побеждают в крупных грантовых конкурсах. Они ведут исследования по приоритетным направлениям науки и техники, в том числе в составе ведущих международных научных коллективов.Университет поддерживает инновационные и научные инициативы студентов: с помощью внутренних грантов, через институт наставничества. Благодаря этому вуз привлекает больше талантливой молодежи, повышает качество подготовки специалистов, воспитывает новое поколение преподавателей и ученых, – подчеркнул ректор Анзор Саралидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU