Во Владимирской области открывают кинотеатры

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Владимир Сипягин разрешил соответствующим постановлением открыть кинотеатры и кинозалы.

Это было ожидаемо, так как вообще их работа разрешается как раз на втором этапе снятия ограничений, а регион как раз не так давно оказался на этом этапе. Кроме того, во многих регионах центра России также разрешили деятельность предприятий, занимающихся кинопоказами.

Впрочем, пока говорить о полноценной работе кинотеатров не приходится. Разрешается наполнять залы лишь наполовину. Кроме того, пускать в кино пока будут лишь при соблюдении масочного режима, постоянной дезинфекции помещений, а также соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU