Во Владимирской области открывают кинотеатры
Губернатор Владимир Сипягин разрешил соответствующим постановлением открыть кинотеатры и кинозалы.
Это было ожидаемо, так как вообще их работа разрешается как раз на втором этапе снятия ограничений, а регион как раз не так давно оказался на этом этапе. Кроме того, во многих регионах центра России также разрешили деятельность предприятий, занимающихся кинопоказами.
Впрочем, пока говорить о полноценной работе кинотеатров не приходится. Разрешается наполнять залы лишь наполовину. Кроме того, пускать в кино пока будут лишь при соблюдении масочного режима, постоянной дезинфекции помещений, а также соблюдения социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU