2020-08-04T10:53:15+03:00
Общество

Четыре моногорода Владимирской области разработали "Маршруты Победы"

Они появятся в Вязниках, Гороховце, Камешково и Ставрово
Виктория СУХОВА
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В Вязниках, Гороховце, Камешково и Ставрово разработаны «Маршруты Победы» по военно-историческим объектам в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город».

Так, в Ставрово разработали сразу два «Маршрута Победы». Первый, кольцевой, включает в себя стадион «Липки», обелиск Победы, установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, и музей Славы. Второй маршрут проходит по местам, посвящённым памяти героев-земляков. Среди них стела воинам-защитникам Отечества на Аллее ветеранов, стела, посвящённая истории возникновения посёлка, а также дома, где проживали ветераны войны.

В Вязниках «Маршрут Победы» начинается от памятника космонавту, дважды Герою Советского Союза Валерию Кубасову, далее проходит по Большой Московской улице до Аллеи боевой славы, сворачивает к мемориалу Великой Отечественной войны на улице Мочалова и заканчивается у скульптуры «Ми-2» на Вокзальной улице.

В Гороховце в число памятных объектов «Маршрута Победы» вошли местный судостроительный завод, набережная, а также дом Балуева и богадельня Сапожникова, где в годы Великой Отечественной войны работали госпитали.

В Камешково «Маршрут Победы» проходит через «Аллею Славы», памятник воинам-интернационалистам, мемориал работникам местной фабрики и «Немецкое кладбище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Четыре моногорода Владимирской области разработали "Маршруты Победы"