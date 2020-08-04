2020-08-04T10:40:00+03:00
Общество

Муромляне через суд заставляют соседа избавиться от пасеки

Их терроризируют пчелы
Ирина Мальцева
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Сразу трое жителей Муромского района обратились в суд с просьбой запретить соседу размещать улья с пчелами на своем земельном участке. Соседи, чьи участки граничат с пасекой, жалуются, что ульи с пчелами сделали их жизнь невыносимой: пчелы ответчика неоднократно кусали самих истцов и их домочадцев, в связи с чем, опасаясь этого, истцы поэтому, опасаясь насекомых, они вынуждены были в период с апреля по октябрь большую часть времени проводить дома. В эти полгода они не могли ни спокойно прогуляться по своему участку, ни выполнить необходимые работы на дворе и в огороде, в теплый период времени вынуждены надевать на себя плотную одежду, головные уборы. Пчелы ответчика, кусая истцов и членов их семей, причиняют им физическую боль и страдания, заставляют испытывать чувства страха за себя и своих детей. Договориться мирно с владельцем ульев им не удалось, поэтому решить спор должен Муромский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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