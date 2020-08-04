2020-08-04T10:14:15+03:00
Происшествия

На бывшего заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений завели уголовное дело

Оксану Власенко подозревают в получении крупной взятки
Виктория СУХОВА
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Следственный комитет Владимирской области по материалам регионального ФСБ в тесном взаимодействии с областным УМВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Она подозревается по статье "получение взятки в особо крупном размере".

- В 2019 году подозреваемая Оксана Власенко, являясь председателем комиссии по закупкам, сообщила генеральному директору строительной фирмы, что за денежное вознаграждение, сможет обеспечить беспрепятственное участие и победу в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

По результатам проведенных торгов с коммерсантом был заключен контракт на сумму более 68 миллионов рублей. В феврале 2020 года подозреваемая получила от генерального директора 1 миллион 500 тысяч рублей. При получении оставшейся части взятки в размере 1 миллион 100 тысяч рублей бывшую госслужащую задержали стражи порядка.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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