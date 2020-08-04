Больше всего стобалльников - во владимирской гимназии №3
Основной этап сдачи ЕГЭ позади. Более полутора тысяч выпускников Владимира прошли итоговые испытания, причем весьма успешно: 17 человек в этом году показали высшие баллы! Больше всего стобалльников в гимназии №3 (6 человек), причем ребята отличились как в гуманитарных, так и естественно-научных дисциплинах.
На втором месте - 25 школа: 3 человека, зато сразу 4 высших балла (Выпускник Вячеслав Грибов преуспел сразу в двух дисциплинах: русский язык и химия).
Итак, сто баллов набрали по следующим предметам: русский язык (7 человек), химия (5 человек), информатика (2 человека), история (1 человек), обществознание (1 человек), география (1 человек), литература (1 человек).
Кстати, результаты по биологии пока не обнародованы, а с 3 августа началась «вторая волна» сдачи экзаменов.
ИСТОЧНИК KP.RU