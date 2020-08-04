2020-08-04T09:07:35+03:00
Общество

Больше всего стобалльников - во владимирской гимназии №3

На 100 баллов ЕГЭ сдали сразу шесть человек
Виктория СУХОВА
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Основной этап сдачи ЕГЭ позади. Более полутора тысяч выпускников Владимира прошли итоговые испытания, причем весьма успешно: 17 человек в этом году показали высшие баллы! Больше всего стобалльников в гимназии №3 (6 человек), причем ребята отличились как в гуманитарных, так и естественно-научных дисциплинах.

На втором месте - 25 школа: 3 человека, зато сразу 4 высших балла (Выпускник Вячеслав Грибов преуспел сразу в двух дисциплинах: русский язык и химия).

Итак, сто баллов набрали по следующим предметам: русский язык (7 человек), химия (5 человек), информатика (2 человека), история (1 человек), обществознание (1 человек), география (1 человек), литература (1 человек).

Кстати, результаты по биологии пока не обнародованы, а с 3 августа началась «вторая волна» сдачи экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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