В Киржачском районе ищут 83-летнего грибника
3 августа он ушел в лес и не вернулся
фото отряда "Лиза Алерт"
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3 августа ушел в лес и не вернулся домой 83-летний Чингиз Саттаров. Он ушел из СНТ "Рассвет-5", дер. Ратьково, Киржачского района.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, глаза серо-голубые. Был одет:в сине-красную рубашку, синие спортивные брюки, красную футболку, галоши цвета хаки, бежевую бейсболку. С собой у мужчины была корзина.
Особые приметы: носит бороду и усы.
Кстати, грибника, пропавшего 1 августа в Гусь-Хрустальном районе, нашли живым на третьи сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU