2020-08-04T09:01:21+03:00
Общество

В Киржачском районе ищут 83-летнего грибника

3 августа он ушел в лес и не вернулся
Виктория СУХОВА
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фото отряда "Лиза Алерт"фото отряда "Лиза Алерт"
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3 августа ушел в лес и не вернулся домой 83-летний Чингиз Саттаров. Он ушел из СНТ "Рассвет-5", дер. Ратьково, Киржачского района.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, глаза серо-голубые. Был одет:в сине-красную рубашку, синие спортивные брюки, красную футболку, галоши цвета хаки, бежевую бейсболку. С собой у мужчины была корзина.

Особые приметы: носит бороду и усы.

Кстати, грибника, пропавшего 1 августа в Гусь-Хрустальном районе, нашли живым на третьи сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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