2020-08-03T17:59:04+03:00
Происшествия

Сотрудница микрокредитной организации в Коврове воровала деньги клиентов

Она похитила более семидесяти тысяч
Ирина Мальцева
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Тридцапятилетняя ковровчанка работала специалистом в микрокредитной организации. В числе прочего в ее обязанности входило и получение денег от клиентов, которые те приносили в счет погашения долга. По информации УМВД России по Владимирской области она с июля по ноябрь 2019 года неоднократно похищала денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты займов. В июле прошлого года она умышленно не внесла в приходные кассовые документы сумму в четыре тысячи рублей, полученные от заемщика. А потом аналогичным образом присвоила еще семьдесят тысяч. Нарушения обнаружила служба безопасности организации и сообщила в полицию. Женщина признала вину и частично возместила ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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