2020-08-03T17:52:14+03:00
Происшествия

Муромлянин, работавший на производстве мебели, украл комод

Мебель у него забрали
Ирина Мальцева
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Недостачу в ходе плановой проверки обнаружил руководитель муромской фирмы, занимавшейся производством мебели. Мужчина обратился в полицию, заявив о нехватке товара на существенную сумму – тринадцать тысяч рублей. Проведя расследование, изучив записи видеокамер в цехе, оперативники вышли на след подозреваемого. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, им оказался сорокаоднолетний работник фирмы. В конце мая он загрузил готовый товар, предназначенный для отправки заказчику, но при этом им погрузил в машину и комод, не числившийся в накладной. Потом приглянувшийся предмет мебели подозреваемый привез к себе домой и там оставил. За кражу мужчину ждет суд, максимальное наказание, грозящее ему, - шесть лет колонии. но с учетом признания вины муромлянин может рассчитывать на меньшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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