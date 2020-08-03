Москвич во Владимире пытался подкупить сотрудника ФСБ

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:16:29+03:00

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Тридцатилетний москвич в январе этого года узнал, что по факту передачи его матерью незаконного вознаграждения сотруднику Владимирского юридического института идет расследование. Молодой человек являлся студентом образовательного учреждения с 2016 года, однако вступительных испытаний не проходил, и до декабря 2018 года в там не появлялся. При этом, как успешно освоившего образовательную программу, его переводили на последующие курсы без проверки знаний и экзаменов. Мать студента хотела, чтобы ее сын без реального посещения занятий, сдачи в установленном порядке экзаменов и зачетов, получил диплом о втором высшем образовании. И систематически передавала незаконные вознаграждения сотрудникам института. Молодой человек, желая прекратить проведение оперативных мероприятий в отношении матери, решил подкупить сотрудника ФСБ. Он предложил ему и попытался вручить четырнадцать тысяч рублей, а также свой автомобиль Citroen С4, стоивший не менее 118 тысяч рублей. Сотрудник ФСБ от взятки отказался и сообщил об этом. В результате москвич, признавший вину, получил два года условно с испытательным сроком три года. И конфискацией автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU