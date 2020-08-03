Во Владимирской области официально разрешили купаться
В последний месяц календарного лета в регионе официально открывается купальный сезон, который продлится до 31 августа.
Уже в четверг синоптики обещают жаркую погоду. Столбик термометра поднимется до +27 градусов. Поэтому многие наверняка поедут купаться.
В связи с этим региональное управление МЧС проводит акцию "Вода - безопасная территория". Органов местного самоуправления должны установить у водоемов аншлаги «Родители! Вы в ответе за своих детей», выявить места неорганизованного массового купания и обеспечить безопасность людей в этих местах; проводить профилактические беседы, раздавать памятки, обеспечить поддержание санитарного состояния пляжей.
Спасатели будут выходить в рейды и проводить патрулирование водоемов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU