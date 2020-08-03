2020-08-03T15:41:27+03:00
Общество

Во Владимирской области официально разрешили купаться

Купальный сезон будет длиться до 31 августа
Виктория СУХОВА
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В последний месяц календарного лета в регионе официально открывается купальный сезон, который продлится до 31 августа.

Уже в четверг синоптики обещают жаркую погоду. Столбик термометра поднимется до +27 градусов. Поэтому многие наверняка поедут купаться.

В связи с этим региональное управление МЧС проводит акцию "Вода - безопасная территория". Органов местного самоуправления должны установить у водоемов аншлаги «Родители! Вы в ответе за своих детей», выявить места неорганизованного массового купания и обеспечить безопасность людей в этих местах; проводить профилактические беседы, раздавать памятки, обеспечить поддержание санитарного состояния пляжей.

Спасатели будут выходить в рейды и проводить патрулирование водоемов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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