Разбойники из Владимира ограбили пару и надругались над девушкой

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:33:24+03:00

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Четверо молодых людей, давно знакомых, выпивали на квартире одного из компании, когда им пришла в голову мысль отобрать ценности у знакомой. Злоумышленники взяли два пневматических пистолета, изготовили маску для одного из мужчин, на автомобиле приехали домой к своей жертве, предварительно под благовидным предлогом договорившись с ней о встрече. Вломившись в жилье к девушке и угрожая ей и ее молодому человеку пистолетами, которые нападавшие выдали за огнестрельное оружие, разбойники забрали ценности. Один из мужчин совершил в отношении хозяйки квартиры насильственные действия сексуального характера, а затем все четверо обвиняемых скрылись с места преступления. Сейчас им предъявлено обвинение по двум статьям: «разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Им грозит до двенадцати лет лишения свободы. Рассматривать дело предстоит Ленинскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU