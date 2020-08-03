2020-08-03T15:33:24+03:00
Происшествия

Разбойники из Владимира ограбили пару и надругались над девушкой

На скамье подсудимых окажутся молодая владимирка и три парня
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четверо молодых людей, давно знакомых, выпивали на квартире одного из компании, когда им пришла в голову мысль отобрать ценности у знакомой. Злоумышленники взяли два пневматических пистолета, изготовили маску для одного из мужчин, на автомобиле приехали домой к своей жертве, предварительно под благовидным предлогом договорившись с ней о встрече. Вломившись в жилье к девушке и угрожая ей и ее молодому человеку пистолетами, которые нападавшие выдали за огнестрельное оружие, разбойники забрали ценности. Один из мужчин совершил в отношении хозяйки квартиры насильственные действия сексуального характера, а затем все четверо обвиняемых скрылись с места преступления. Сейчас им предъявлено обвинение по двум статьям: «разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Им грозит до двенадцати лет лишения свободы. Рассматривать дело предстоит Ленинскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница микрокредитной организации в Коврове воровала деньги клиентов
Муромлянин, работавший на производстве мебели, украл комод
Москвич во Владимире пытался подкупить сотрудника ФСБ
Во Владимирской области официально разрешили купаться
Разбойники из Владимира ограбили пару и надругались над девушкой
На Театральной площади обновили лавочки
Больше ста волонтеров убирали территорию усадьбы Храповицкого
Количество отправленных пассажиров на ГЖД снизилось на 31% в июле
ВТБ в Ивановской области выдал ипотеку по ставке 6,5% на 85 млн рублей
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
Жители Владимирской области проголосуют за благоустройство дворов и территорий
У владимирских школ сделают предупреждающие надписи для водителей
Во Владимирской области будут производить вакцину от коронавируса
Во Владимире автобус насмерть сбил велосипедиста
Житель Юрьев-Польского получил реальный срок за вождение в пьяном виде
Во Владимирской области еще один человек умер от коронавируса