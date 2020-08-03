2020-08-03T15:23:43+03:00
Общество

На Театральной площади обновили лавочки

А родителей попросили не пускать детей в фонтан
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты МКУ «Благоустройство» обновили уличные «диваны» и лавки для отдыха на Театральной площади, а специалисты «Владимирводоканала» провели плановое техническое обслуживание площадного плоскостного фонтана. За два года большие деревянные лавки с высокими спинками и обычные парковые лавочки, и в минувшие выходные были приведены в порядок и покрашены рабочими. Кроме того, как обычно по понедельникам сотрудники МУП «Владимирводоканал» проверили на исправность инженерных систем и целостность покрытия чаши плоскостного цветомузыкального фонтана. Фонтан полностью исправен и будет включаться по обычному графику - со вторника по воскресенье. Горожане в соцсетях уже возмущались, что в фонтане на Театральной площади родители купают своих малышей, запуская их туда в купальниках и голышом. Откликаясь на жалобы, в городской администрации напомнили, что плоскостные фонтаны являются элементами городского благоустройства, а не аналогом бассейнов, предназначенных для детских игр - тем более, без надлежащего присмотра взрослых. «Если родители не могут или не хотят удержать детей от соблазна поиграть в водных струях плоскостного фонтана в жаркую погоду, то нужно хотя бы следить за своим ребенком и не допускать, чтобы он бегал по решеткам фонтана, особенно босиком. Ребенок может поскользнуться, запнуться и получить травмы», - отметили в мэрии. Предупредительные аншлаги уже разместили на площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница микрокредитной организации в Коврове воровала деньги клиентов
Муромлянин, работавший на производстве мебели, украл комод
Москвич во Владимире пытался подкупить сотрудника ФСБ
Во Владимирской области официально разрешили купаться
Разбойники из Владимира ограбили пару и надругались над девушкой
На Театральной площади обновили лавочки
Больше ста волонтеров убирали территорию усадьбы Храповицкого
Количество отправленных пассажиров на ГЖД снизилось на 31% в июле
ВТБ в Ивановской области выдал ипотеку по ставке 6,5% на 85 млн рублей
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
Жители Владимирской области проголосуют за благоустройство дворов и территорий
У владимирских школ сделают предупреждающие надписи для водителей
Во Владимирской области будут производить вакцину от коронавируса
Во Владимире автобус насмерть сбил велосипедиста
Житель Юрьев-Польского получил реальный срок за вождение в пьяном виде
Во Владимирской области еще один человек умер от коронавируса