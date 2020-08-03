На Театральной площади обновили лавочки

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:23:43+03:00

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Специалисты МКУ «Благоустройство» обновили уличные «диваны» и лавки для отдыха на Театральной площади, а специалисты «Владимирводоканала» провели плановое техническое обслуживание площадного плоскостного фонтана. За два года большие деревянные лавки с высокими спинками и обычные парковые лавочки, и в минувшие выходные были приведены в порядок и покрашены рабочими. Кроме того, как обычно по понедельникам сотрудники МУП «Владимирводоканал» проверили на исправность инженерных систем и целостность покрытия чаши плоскостного цветомузыкального фонтана. Фонтан полностью исправен и будет включаться по обычному графику - со вторника по воскресенье. Горожане в соцсетях уже возмущались, что в фонтане на Театральной площади родители купают своих малышей, запуская их туда в купальниках и голышом. Откликаясь на жалобы, в городской администрации напомнили, что плоскостные фонтаны являются элементами городского благоустройства, а не аналогом бассейнов, предназначенных для детских игр - тем более, без надлежащего присмотра взрослых. «Если родители не могут или не хотят удержать детей от соблазна поиграть в водных струях плоскостного фонтана в жаркую погоду, то нужно хотя бы следить за своим ребенком и не допускать, чтобы он бегал по решеткам фонтана, особенно босиком. Ребенок может поскользнуться, запнуться и получить травмы», - отметили в мэрии. Предупредительные аншлаги уже разместили на площади.

ИСТОЧНИК KP.RU