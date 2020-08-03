2020-08-03T15:02:45+03:00
Общество

Больше ста волонтеров убирали территорию усадьбы Храповицкого

Весь август будет проходить новая акция - "День встреч"
Виктория СУХОВА
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За месяц в ряды друзей усадьбы Храповицких влилось более 100 добровольцев, которые помогли навести порядок на отдельных участках территории архитектурно-паркового комплекса.

Первый волонтерский отряд появился два года назад: небольшая группа местных жителей решила регулярно проводить в усадьбе уборку. В этом году активисты вышли с инициативой провести большую добровольческую акцию. Повод нашелся достойный – день рождения Владимира Храповицкого. На объявление с просьбой о помощи откликнулись целые коллективы. Некоторые волонтеры приезжали семьями, проводя в усадьбе целый день.

Общими силами удалось привести в порядок дорожки, избавиться от поросли в парке, скосить и убрать траву на территории комплекса. В благодарность волонтерам рассказали об истории усадьбы и ее обитателей, провели индивидуальные экскурсии.

По итогам месячника всех добровольцев наградили благодарностями. Волонтеры предложили не останавливаться на достигнутом и объявить на весь август новую акцию - «День встреч». К участию в ней приглашаются все люди, судьба которых так или иначе связана с Муромцево и усадьбой Храповицких, где бы они сегодня не проживали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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