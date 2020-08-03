У владимирских школ сделают предупреждающие надписи для водителей

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:33:39+03:00

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Во Владимире специалисты «Центра управления городскими дорогами» продолжают наносить на тротуары перед выходом на нерегулируемые пешеходные переходы предупреждающие надписи «Снимите наушники» и «Возьмите ребенка за руку».

Кроме того, на проезжей части главных городских магистралей при подъезде к школам и детским садам наносятся предупреждающие водителей надписи «Школа» и «Дети». Сегодня такие работы проводились на ул. Мира, в том числе в районе средней школы №8.

По словам заместителя директора «ЦУГД» Николая Дятлова, предупреждающие надписи появятся на тротуарах у более чем 300 нерегулируемых пешеходных переходов и на основных городских магистралях у подъездов к учебным заведениям. На сегодняшний день предупредительные надписи появились у примерно 160 нерегулируемых пешеходных переходов.

Кроме того, специалисты приступили к устройству лежачих полицейских на дорогах при подъездах к образовательным учреждениям Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU