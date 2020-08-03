2020-08-03T12:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области будут производить вакцину от коронавируса

Вакциной займется компания "Генериум"
Виктория СУХОВА
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Промышленный выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству ТАСС. По его словам, институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм».

«Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности, реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», - рассказал Мантуров.

По предварительным оценкам, в текущем году определенные для этих целей фармпредприятия наладят производство вакцины в несколько сотен тысяч доз в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу 2021 года.

Кстати, именно компания «Генериум», работающая в поселке Вольгинский Петушинского района, стала первой в стране, зарегистрировавшей комбинацию высокоточных тестов для выявления антител трёх классов к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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