Во Владимирской области будут производить вакцину от коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Промышленный выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству ТАСС. По его словам, институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм».

«Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности, реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», - рассказал Мантуров.

По предварительным оценкам, в текущем году определенные для этих целей фармпредприятия наладят производство вакцины в несколько сотен тысяч доз в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу 2021 года.

Кстати, именно компания «Генериум», работающая в поселке Вольгинский Петушинского района, стала первой в стране, зарегистрировавшей комбинацию высокоточных тестов для выявления антител трёх классов к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU