Во Владимире автобус насмерть сбил велосипедиста
Мужчина ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде
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2 августа во Владимире на пересечении улиц Добросельской и Егорова водитель городского автобуса №18 насмерть сбил велосипедиста.
Мужчина ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, хотя по правилам дорожного движения должен был слезть с него и везти рядом.
Фотографии с места трагедии сразу же появились в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря: одни винят водителя автобуса, другие - велосипедиста.
ИСТОЧНИК KP.RU