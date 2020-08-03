2020-08-03T12:37:43+03:00
Происшествия

Во Владимире автобус насмерть сбил велосипедиста

Мужчина ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде
Виктория СУХОВА
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2 августа во Владимире на пересечении улиц Добросельской и Егорова водитель городского автобуса №18 насмерть сбил велосипедиста.

Мужчина ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, хотя по правилам дорожного движения должен был слезть с него и везти рядом.

Фотографии с места трагедии сразу же появились в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря: одни винят водителя автобуса, другие - велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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