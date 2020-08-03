2020-08-03T12:29:51+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского получил реальный срок за вождение в пьяном виде

Мужчина не раз попадался за рулем пьяным
Ирина Мальцева
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Двадцатидевятилетний житель села Афинеево Юрьев-Польского района несколько раз нарушал правила дорожного движения, управлял машиной пьяным, получая за это не только административные, но и уголовные наказания. Но в конце декабря прошлого года, через три недели после того как ему вынесли приговор за повторное очередное нарушение правил, он сел пьяным за руль и попал в аварию. Чтобы не отвечать, он уехал с места происшествия и поставил машину в своем дворе. Когда его нашли сотрудники ГИБДД, мужчина явно был пьян, но проходить медосвидетельствование отказался. Юрьев-Польский районный суд дал любителю рулить нетрезвым год условно, но вышестоящая инстанция, куда обратился гособвинитель с жалобой, ужесточила приговор. Житель Юрьев-Польского проведет год в колонии-поселении ,а потом еще два года и десять месяцев не сможет сесть за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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