Во Владимирской области еще один человек умер от коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:16:24+03:00

А выздоровевших снова нет

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3 августа во Владимирской области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid-19. Из них 6 – в Коврове, 5 – во Владимире, по 3 – в Александрове и Гусь-Хрустальном, по 2 – в Муроме и Юрьеве-Польском, по 1 – в Камешково, Собинке и Суздале.

Всего в области зарегистрировано 5659 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5174 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели. Уже двое суток нет новых выздоровевших.

Один человек умер за сутки. Всего отмечено 147 летальных случаев.

В лабораториях проведено 161565 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 104150 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 21; больных с признаками внебольничной пневмонии – 8. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 43 пациента с ОРВИ и 448 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU