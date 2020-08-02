По телефону горячей линии владимирцы чаще всего спрашивают о коронавирусе и правах потребителей
По телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Владимирской области (4922) 45-10-70 в июле поступило 286 вопросов.
242 человека интересовалось диагностикой и профилактикой новой коронавирусной инфекции обратилось 242 человека. Также популярностью пользовались вопросы, касающиеся качества пищевых продуктов и пищевых добавок; организации питания населения.
Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей – 44, основные из них: услуги связи; услуги жилищно-коммунального хозяйства; услуги на финансовой рынке; вопросы защиты прав потребителей при приеме купюр; отказ работодателя в выплате денег сотрудникам в период самоизоляции.
По всем поступившим вопросам были даны разъяснения.
ИСТОЧНИК KP.RU