По телефону горячей линии владимирцы чаще всего спрашивают о коронавирусе и правах потребителей

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:40:47+03:00

В июле Роспотребнадзор ответил на 286 вопросов

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По телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Владимирской области (4922) 45-10-70 в июле поступило 286 вопросов.

242 человека интересовалось диагностикой и профилактикой новой коронавирусной инфекции обратилось 242 человека. Также популярностью пользовались вопросы, касающиеся качества пищевых продуктов и пищевых добавок; организации питания населения.

Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей – 44, основные из них: услуги связи; услуги жилищно-коммунального хозяйства; услуги на финансовой рынке; вопросы защиты прав потребителей при приеме купюр; отказ работодателя в выплате денег сотрудникам в период самоизоляции.

По всем поступившим вопросам были даны разъяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU