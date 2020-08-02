Родители будущих владимирских первоклассников могут задать вопросы учителям

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Приближается 1 сентября, и если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то школьники вернутся в классы.

Особенно волнительно сейчас чувствуют себя родители будущих первоклассников. Администрация города совместно с управлением образования запустил интерактивный проект "Вопрос учителю".

В первом выпуске учитель начальных классов ответит на вопросы родителей будущих первоклассников. Если ваш ребенок в этой году идет в первый класс, присоединяйтесь к проекту и пишите ваши вопросы на страничке администрации ВКонтакте или отправляйте личные сообщения группы с пометкой "Вопрос учителю".

Вопросы принимаются до среды, 5 августа.

Вопросы могут быть связаны с общей организацией учебного процесса (в каждой школе могут быть свои правила), психологической подготовкой будущих школьников, организацией рабочего места и процесса выполнения домашних заданий, правил поведения на уроке и т.д.

В четверг, 6 августа, опубликуют видео интервью с учителем начальных классов, в котором ответят на самые популярные и острые вопросы родителей будущих первоклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU