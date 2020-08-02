Владимирское "Торпедо" обыграло "Знамя"

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:25:25+03:00

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Владимирские торпедовцы провели заключительный поединок в рамках подготовки к участию в ОЛИМП - Первенстве России по футболу среди клубов второго дивизиона в сезоне 2020 - 2021 гг. и БЕТСИТИ - Кубке России 2020 - 2021 гг..

Как сообщает официальный сайт клуба, соперником в Ногинске стал дебютант ПФЛ - местный коллектив "Знамя", в составе которого выступают такие известные футболисты как Роман Павлюченко, Александр Самедов, Ренат Янбаев.

Но подопечных Дмитрия Вязьмикина присутствие в стане оппонентов столь опытных игроков не смутило, и владимирцы почти весь матч владели как территориальным, так и игровым преимуществом. Оно воплотилось в гол Андрея Гладышева, который воспользовался отличной передачей Дмитрия Чернухина со своей половины поля.

ИСТОЧНИК KP.RU