В пожарной части Владимира служит кошка Муся

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:37:30+03:00

Она присутствует на всех занятиях и тренировках

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В пожарно-спасательной части №53 города Владимира уже 6 лет бок о бок со спасателями служит кошка Муся.

Когда-то ее нашли по объявлению. Она была котенком, поэтому четыре караула, сменяя друг друга, ухаживали за ней - кормили из пипетки, следили за здоровьем, и теперь Муся – это всеобщая любимица.

По словам сотрудников части, она не пропускает ни одного занятия – постоянно и с интересом наблюдает за учёбой и практическими тренировками пожарных.

Как рассказали в областном управлении МЧС, пушистые питомцы в пожарных частях – это не редкость, и у сотрудников гарнизонов даже есть приметы на этот счёт. Например, кошку не пускают на пункт связи части – есть примета, что такие действия приведут к выезду на пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU