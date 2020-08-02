2020-08-02T15:37:30+03:00
Общество

В пожарной части Владимира служит кошка Муся

Она присутствует на всех занятиях и тренировках
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

В пожарно-спасательной части №53 города Владимира уже 6 лет бок о бок со спасателями служит кошка Муся.

Когда-то ее нашли по объявлению. Она была котенком, поэтому четыре караула, сменяя друг друга, ухаживали за ней - кормили из пипетки, следили за здоровьем, и теперь Муся – это всеобщая любимица.

По словам сотрудников части, она не пропускает ни одного занятия – постоянно и с интересом наблюдает за учёбой и практическими тренировками пожарных.

Как рассказали в областном управлении МЧС, пушистые питомцы в пожарных частях – это не редкость, и у сотрудников гарнизонов даже есть приметы на этот счёт. Например, кошку не пускают на пункт связи части – есть примета, что такие действия приведут к выезду на пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24