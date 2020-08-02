2020-08-02T11:57:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области от коронавируса умерло еще два человека

За сутки никто не выздоровел
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло еще двое человек, а вот выздоровевших нет. Всего же за период пандемии поправились 5174 пациента, умерло 146 человек.

В лабораториях региона проведено 159824 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 103497 исследований).

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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