На восстановление Владимирского театра драмы собрали почти 670 тысяч рублей
Владимирский театр драмы сообщает на своих страниц в соцсетях, что на сегодняшний день на восстановление театра после пожара удалось собрать 669 823 рубля. В театре благодаря всех, кто перечисляет деньги.
Напомним, что 29 июня из-за короткого замыкания случился пожар во Владимирском театре драмы. Выгорело фойе, зрительный зал, пострадала сцена. Возбуждено уголовное дело.
Сейчас актеры репетируют спектакль "Идиот" по роману Достоевского. Репетиции идут на малой сцене. А уже с 7 августа артисты будут давать спектакли в Суздале. Подробную программу читайте завтра на нашем сайте.
Сбор средств в поддержку театра продолжается.
Реквизиты для благотворителей:
ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр»
600000 г. Владимир, ул. Дворянская, 4
ИНН 3327330997
КПП 332701001
р/с 40603810941000000002
Владимирский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Владимир
Корр. счет 30101810600000000772
БИК 041708772
Назначение платежа - Благотворительная помощь на восстановление Владимирского академического театра драмы. Театр просит жертвователей указывать свои имена и фамилии.
ИСТОЧНИК KP.RU