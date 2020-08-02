На восстановление Владимирского театра драмы собрали почти 670 тысяч рублей

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:08:20+03:00

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Владимирский театр драмы сообщает на своих страниц в соцсетях, что на сегодняшний день на восстановление театра после пожара удалось собрать 669 823 рубля. В театре благодаря всех, кто перечисляет деньги.

Напомним, что 29 июня из-за короткого замыкания случился пожар во Владимирском театре драмы. Выгорело фойе, зрительный зал, пострадала сцена. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас актеры репетируют спектакль "Идиот" по роману Достоевского. Репетиции идут на малой сцене. А уже с 7 августа артисты будут давать спектакли в Суздале. Подробную программу читайте завтра на нашем сайте.

Сбор средств в поддержку театра продолжается.

Реквизиты для благотворителей:

ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр»

600000 г. Владимир, ул. Дворянская, 4

ИНН 3327330997

КПП 332701001

р/с 40603810941000000002

Владимирский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Владимир

Корр. счет 30101810600000000772

БИК 041708772

Назначение платежа - Благотворительная помощь на восстановление Владимирского академического театра драмы. Театр просит жертвователей указывать свои имена и фамилии.

ИСТОЧНИК KP.RU