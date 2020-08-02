2020-08-02T09:03:28+03:00
Общество

В Коврове нашли заблудившегося в лесу мужчину

Он ушел за грибами и не смог выйти из лес самостоятельно
Виктория СУХОВА
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Вечером 1 августа спасатели поисково-спасательного отряда Коврова привлекались на поиски заблудившегося в лесу человека.

Мужчина позвонил, объяснил, откуда вышел и куда пошел. Также сообщил, что наткнулся на квартальный столбик.

Спасатели объяснили мужчине, чтобы он находился около этого столба, экономил силы и батарейку на телефоне.

Совместными усилиями родственников, лесников, полиции и спасателей мужчину нашли.

Уходя в лес, сообщите родственникам свой маршрут, ориентировачное время возвращения. В лес надевайте яркую одежду, берите заряженный телефон и запас воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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