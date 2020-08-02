В Коврове нашли заблудившегося в лесу мужчину
Вечером 1 августа спасатели поисково-спасательного отряда Коврова привлекались на поиски заблудившегося в лесу человека.
Мужчина позвонил, объяснил, откуда вышел и куда пошел. Также сообщил, что наткнулся на квартальный столбик.
Спасатели объяснили мужчине, чтобы он находился около этого столба, экономил силы и батарейку на телефоне.
Совместными усилиями родственников, лесников, полиции и спасателей мужчину нашли.
Уходя в лес, сообщите родственникам свой маршрут, ориентировачное время возвращения. В лес надевайте яркую одежду, берите заряженный телефон и запас воды.
ИСТОЧНИК KP.RU