В Камешковском районе сгорел нежилой дом
Пострадавших и погибших нет
Фото ГУ МЧС по Владимирской области
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1 августа около шести часов вечера загорелся нежилой дом в селе Давыдово Камешковского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
- Пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 4 человека, - сообщили в областном управлении МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU