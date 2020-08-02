2020-08-02T08:50:28+03:00
Происшествия

В Камешковском районе сгорел нежилой дом

Пострадавших и погибших нет
Виктория СУХОВА
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Фото ГУ МЧС по Владимирской областиФото ГУ МЧС по Владимирской области
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1 августа около шести часов вечера загорелся нежилой дом в селе Давыдово Камешковского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 4 человека, - сообщили в областном управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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