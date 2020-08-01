В Муроме безработный присвоил чужие деньги, оставленные в банкомате

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:38:58+03:00

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3 июля, сообщает региональное УМВД, в дежурную часть с заявлением о хищении денежных средств, оставленных в банкомате, обратился 34-летний житель города Мурома. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что, находясь у банкомата в торговом зале магазина и проводя операции по карте, отвлекся и ушел, при этом деньги, которые были выданы банкоматом, не забрал. Вернувшись через пару минут, в банкомате их уже не обнаружил.

Нашли вора по камере видеонаблюдения. Им оказался 35-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, безработный местный житель.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь в магазине и проходя мимо банкомата, заметил деньги. Денежные средства фигурант потратил на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU