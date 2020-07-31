В областной больнице возобновили плановое платное лечение

31 Июль 2020 2020-07-31T17:32:54+03:00

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Сейчас в ОКБ частично возобновлено оказание плановой медпомощи по профилю «офтальмология», «гематология», «оториноларингология», «кардиология», «урология» и «нейрохирургия». Кроме того, работает поликлиника и узкие специалисты принимают пациентов. В ближайшее время плановая медпомощь будет оказываться по профилям «эндокринология», «ревматология», «гастроэнтерология» и «нефрология». Но хирургический корпус по-прежнему перепрофилирован под инфекционный госпиталь, где лежат больные с коронавирусом, а значит, часть ограничений остается в силе. Например, операции не доступны. Напомним, что управление Роспотребнадзора по Владимирской области с 17 июля отменило запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа, за исключением плановой госпитализации в медицинские учреждения, предназначенные (перепрофилированные) для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Полное восстановление оказания плановой помощи в ОКБ планируется во второй декаде августа в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU