«Патриарший сад» во Владимире снова открыт

31 Июль 2020 2020-07-31T16:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Станция юннатов «Патриарший сад» открылась после четырех месяцев изоляции. Посетить отреставрированный сад с фонтаном, детской площадкой и редкими растениями смогут все желающие. Сад открыт для посещения ежедневно с 11.00 до 19.00, перерыв 16.00-16.30, главное – не забудьте взять с собой маски и перчатки, без средств индивидуальной защиты туда просто не пустят. Также в саду не удастся сделать свадебную фотосессию: пока свадебные прогулки и организованные экскурсии под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU