2020-07-31T16:23:21+03:00
Происшествия

Житель Собинки ослеп из-за удара прохожего

За это он получил компенсацию – чуть больше 120 тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Встреча, закончившаяся трагедией, произошла днем 4 сентября на улице Кооперативной в Собинке. Мужчина шел со своим знакомым и с собакой, когда навстречу им попался нетрезвый местный житель. Собака облаяла пьяного, а тот возмутился. Мужчины поругались, и нетрезвый товарищ продемонстрировал готовность к драке. Владелец пса решил ударить первым и врезал ему по лицу. От одного удара местный житель полностью ослеп на левый глаз. В итоге по решению суда напавшего первым отправили в колонию общего режима на два года. Кроме того, он должен возместить пострадавшему материальный и моральный вред – более 123 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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