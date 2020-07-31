Во Владимирской области мигрантам устраивали фиктивные браки

31 Июль 2020 2020-07-31T14:17:06+03:00

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УФСБ по Владимирской области задержала четверых уроженцев центрально-азиатских республик, которые организовали незаконную миграцию из стран СНГ. По версии следствия, четыре товарища помогали мигрантам получить разрешения на временное проживание в упрощенном порядке, помогая им для этого заключить фиктивные браки с гражданами России. С 2016 по 2020 год более ста иностранцев с их помощью смогли легализоваться, многие из них уже получили гражданство России. Сейчас в отношении них проводится проверка, а в отношении четверых организаторов возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграцию. Им грозит до семи лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей. Все четверо арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU