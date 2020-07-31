2020-07-31T14:08:17+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин находится на самоизоляции

Глава 33 региона сообщил об этом в Инстаграме
Алексей СУХОВ
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Фото с личной страницы Владимира Сипягина в ВК.Фото с личной страницы Владимира Сипягина в ВК.
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Неожиданное сообщение пришло из Севастополя, где в эти дни находился с рабочим визитом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он у себя в Инстаграме сообщил, что находится на самоизоляции.

"Друзья, от вас поступает много запросов о том, сдал ли я тест на COVID-19, после того как стало известно о том, что находился в Севастополе рядом с коллегой, у которого диагностирован коронавирус. Тест сдал. До получения результатов остаюсь в самоизоляции. Самочувствие хорошее, поэтому надеюсь, всё обойдётся", - написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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