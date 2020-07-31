В Муромском районе двое мужчин украли стройматериалы из строящегося дома
Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершил расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Муромского района 30 и 35 лет. Мужчины обвиняются по статье «Кража».
- В ночь с 2 на 3 мая двое мужчин, разбив окно, проникли в помещение строящегося дома, расположенного в одном из сёл Муромского района, откуда похитили строительные материалы и инструменты. Затем, взломав навесной замок входной двери, проникли в помещение строительного вагончика, находящегося рядом с домом, и похитили электроинструменты. Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей, - сообщили в областном УМВД.
Полицейские установили, что мужчины ранее работали на этом объекте. Их задержали в Муромском районе. Задержанные в содеянном признались.
Ущерб, причиненный собственникам, был возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU