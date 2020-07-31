Музыканты группы Animal ДжаZ сняли клип в задании сгоревшего Владимирского театра драмы

31 Июль 2020 2020-07-31T12:32:49+03:00

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Музыканты группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин в рамках своего проекта Zero People сняли клип в задании сгоревшего Владимирского театра драмы. Клип вышел на песню "Я получил эту роль" (ДДТ cover, LIVE).

- В начале июля наш друг Тимофей Копылов из "Рекорд Оркестра" сказал, что у них во Владимире сгорел Театр Драмы. И грустно пошутил, мол, вот идеальное место, чтобы снимать Zero People. Решение снять видео на песню с таким названием именно там было моментальным. Дирекция театра пошла навстречу, большое спасибо им. Нам со своей стороны хотелось с максимальным тактом всё сделать, с уважением к произошедшему кошмару. И мы дали самим себе одну попытку, как на концерте, там же дублей не бывает. Воткнули одну лампу, клавиши и компьютер с саундкартой в единственную уцелевшую розетку и сыграли и сняли всё вживую с одного дубля. Ощущения лично у меня были апокалиптические. Вокруг выгоревший дотла зал, черная сцена, гарь, оседающая в горле и сажа везде и на всём. Мы сняли еще актеров этого театра, их лица говорят не хуже, чем сама песня», - написал в соцсетях Александр Красовицкий.

В клипе снялись артисты театра Александр Аладышев, Иван Антонов, Ариадна Брунер, Инга Галдина, Андрей Гурамишвили, Валерия Емельянова, Анна Зайцева, Юрий Круценко, Анна Лузгина, Мария Македонская, Виктор Мотызлевский, Виталий Панасенко, Богдан Тартаковский, Галина Фатхутдинова.

Напомним, 29 июня во Владимирском академическом театре драмы произошёл пожар. Сгорели фойе, сцена, зрительный зал. На восстановление театра собирают денежные средства.

Перевести их можно на специальный счет:

ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр»

600000 г. Владимир, ул. Дворянская, 4

ИНН 3327330997

КПП 332701001

р/с 40603810941000000002

Владимирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Владимир

Корр. счет 30101810600000000772

БИК 041708772

Назначение платежа - Благотворительная помощь на восстановление Владимирского академического театра драмы. Не забудьте указать ваши ФИО при платеже.

ИСТОЧНИК KP.RU